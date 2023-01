Piazza Repubblica, oggi via al cantiere 

I lavori in piazza Repubblica fanno parte del progetto, a più ampio raggio, della nuova linea 3 di Metrocagliari, la metropolitana di superficie che collegherà Settimo San Pietro sino al capolinea di piazza Matteotti entrando nel cuore di Cagliari: la data prevista per la chiusura – totale – dei lavori è febbraio 2024, ma già quest'anno si prevede di poter aprire delle stazioni intermedie. La novità porta a istituire un sistema complessivo di mobilità gomma-ferro, che riguarda la città metropolitana di Cagliari, dove sarà rivisto tutto l'intero servizio di trasporto fra autobus e metro per fornire un'offerta adeguata (senza sovrapposizioni e con un programma concordato con la Regione delle linee di Ctm e Arst) che dia un notevole vantaggio ai viaggiatori del trasporto pubblico locale e a quelli individuali. Per farlo una delle principali arterie della città sarà temporaneamente rivoluzionata, ma provando a ridurre i disagi per gli automobilisti che comunque sono per forza di cose inevitabili. Con l'obiettivo finale di fornire alla città un'opera che darà grossi vantaggi per gli anni a venire.

Due mesi effettivi di intervento, tutto febbraio e marzo, in cui inevitabilmente si avranno dei disagi ma con l'Arst che assicura: «Rispetteremo i termini, questo è l'impegno che abbiamo cercato di onorare su tutte le altre situazioni, da viale Diaz a via De Gioannis», mette in chiaro il direttore generale dell'azienda Carlo Poledrini.

È trascorso senza modifiche alla circolazione il primo giorno di validità dell'ordinanza che consegna piazza Repubblica alla ditta d'appalto dell'Arst, per i lavori che porteranno a posare i binari della nuova metropolitana di superficie, ma già oggi cambia la viabilità nella corsia che da via Dante conduce in via Pessina-via Cugia.

Nelle prossime ore sarà predisposta la segnaletica legata al nuovo cantiere e da domani si comincia con i lavori veri e propri che cambieranno la viabilità della piazza (senza interrompere del tutto la circolazione, seguendo l'esempio delle altre strade interessate) sino al 31 marzo.

Nuovo sistema

Il programma

Da oggi gli automobilisti troveranno la strada chiusa per la posa dei cartelli che segnalano l'imminente inizio dei lavori. Da domani si comincia, dopo che ieri gli operai hanno effettuato il getto della piattaforma nella stazione. La scelta, per non bloccare del tutto il traffico, è di avanzare per settori: conclusa la fase legata alla metà carreggiata che da via Tuveri porta a via Dante e via Alghero, si passerà al lato opposto, dove le auto provenienti da via Grazia Deledda o da viale Cimitero non potranno immettersi in via Pessina (davanti all'ex Upim) dalla solita carreggiata ma utilizzeranno la corsia centrale, di norma riservata ad autobus e taxi. Questa diventerà transitabile da parte di tutte le vetture, consentendo di proseguire la normale viabilità con un minimo cambio di rotta.

Ultima fase

Completati i lavori nelle due zone principali della piazza si procederà posando i binari sulla corsia attualmente destinata ad autobus e taxi (riportando le auto in quella tradizionale verso via Pessina) e poi di nuovo nel tratto proveniente da via Tuveri ma sull'altra metà carreggiata. «Dal momento in cui l'ordinanza è diventata operativa l'impresa che sta eseguendo i lavori procede», aggiunge Poledrini. Il piano per introdurre la metropolitana leggera in piazza Repubblica è definito nei minimi dettagli, entro due mesi diventerà realtà.

