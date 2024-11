Piazza Ramelli, rimosso il gazebo: lo spazio torna libero dopo vent’anni 

Dopo vent’anni piazza Ramelli dice addio all’ingombrante gazebo del Caffè Europa che occupava gran parte del suolo pubblico tra le vie Alghero e Deledda. Il dehor dello storico locale, chiuso da diverso tempo, versava in stato di abbandono ed è stato rimosso alcuni giorni fa. Della fatiscente struttura sono rimaste solo le due pareti laterali. Ora la piazzetta appare più ampia, per la gioia dei residenti, che già s’interrogano sul futuro. Non senza preoccupazione.

«Eravamo terrorizzati, temevamo potesse spuntare l’ennesimo fast-food», rivela l’avvocato Giovanni Dore, il cui studio si trova proprio sopra l’ex Caffè Europa, «al punto che, come condominio, eravamo pronti a bloccare una richiesta per la realizzazione di una canna fumaria». Ma a quanto pare la destinazione sarà un’altra. «Il proprietario è un noto imprenditore con molteplici interessi nella zona del Poetto», riferisce ancora Dore, «e la voce che circola è che il locale ospiterà un’agenza assicurativa bancaria». La piazza, insomma, resterà aperta alla pubblica fruizione. «Sarebbe peraltro auspicabile un rifacimento della pavimentazione, perché è molto scivolosa». Le cadute sono all’ordine del giorno.

«C’era una volta piazza Repubblica», scrive lo stesso avvocato su Facebook, «modesto ma ordinato spiazzo con distributore annesso, trasformato in bar con gazebo che ha occupato per 20 anni uno spazio pubblico. Adesso noi cittadini abbiamo riscoperto un “nostro” spazio, ma triste, con poco verde e degradato. Auspico che i nuovi amministratori abbiano un'idea per restaurarlo, renderlo verde e fruibile e che dopo gli infiniti lavori della metro ci si occupi anche dei due distributori che sono ancora un ibrido di parcheggi in doppia fila con in più le macerie dell'ennesimo fallimentare impianto di bike sharing».

RIPRODUZIONE RISERVATA