Piazza Ramelli, è scontro Pd-FdI 

È polemica sull’intitolazione a Sergio Ramelli di uno spazio tra via Deledda e via Alghero.

Il segretario provinciale del Pd, Jacopo Fiori, vede in Ramelli un «ragazzo ucciso ingiustamente, con violenza inaudita e insensata 50 anni fa, e però adesso elevato a simbolo e a feticcio della destra più becera e cameratesca, quella senza vergogna». Per Fiori «Truzzu ha usato in modo ipocrita la toponomastica come una clava per legittimare e garantire visibilità e spazio politico ai gruppi neofascisti a cui la sua parte politica liscia il pelo».

Replica Renato Diana, coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale: «Il Pd sfrutta la drammatica storia di Sergio Ramelli per fomentare gli animi dei suoi elettori con argomentazioni strumentali e illazioni divisive. Ramelli rappresenta un esempio e una figura non più solo della destra ma della pacificazione nazionale su certi temi che hanno reso tragica la recente storia della nostra repubblica».

RIPRODUZIONE RISERVATA