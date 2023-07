Piazza Puddu, furti sulle auto  

Auto saccheggiate nei parcheggi di piazza Efisio Puddu durante l’evento Ogopogo. L’episodio è stato denunciato da Matteo Carboni che ha presentato querela nella stazione dei carabinieri del suo Comune.

Il giovane si è rivolto direttamente al sindaco Paolo Truzzu. «Complimenti per i numerosi eventi che sta portando in città. Si respira davvero una buona aria per noi giovani. Mi permetta però di informarla che non è tutto ora quello che luccica: questa volta quello che luccicava in terra era il vetro della mia auto». Secondo la querela presenta e il racconto fatto, Carboni ha trovato la sua auto danneggiata. E non sarebbe stata l’unica. «La maggior parte di quelle parcheggiate nello spiazzo sono state aperte. Un consiglio: che vengano intensificatati i controlli».

RIPRODUZIONE RISERVATA