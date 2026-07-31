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Villamassargia
01 agosto 2026 alle 00:14

Piazza Pilar fulcro della festa 

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Danza, poesia, arte e soprattutto musica saranno gli ingredienti dei 10 giorni di festeggiamenti in onore della patrona Beata Vergine della Neve a cura dell’omonimo comitato parrocchiale e del Comune. Piazza Pilar sarà la principale sede degli eventi che si aprono, oggi alle 22, con l’esibizione dei poeti sardi: la chitarra di Alessandro Melis accompagnerà le esibizioni di Marco Melis, Stefano Urru, Antonello Orrù e Daniele Filia. Lunedì alle 22 irromperà la musica con “La notte dei 90’s” di Elena Ciccu e martedì spazio allo spettacolo “Marta e il suo gruppo”. Mercoledì (21.30) di scena lo spettacolo della scuola di ballo Last Dance Power di Marco Ortu, l’indomani (21) la serata danzante con “Mariano Dance” e venerdì torna la musica con “Oma big band”. Giornata clou sabato: alle 18.30 la solenne celebrazione Eucaristica in onore della Beata Vergine della Neve (e la lettura del decreto di aggregazione della parrocchia alla basilica) presieduta dal cardinale Rolandas Makrickas, Arciprete della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, e poi il via alla processione con il simulacro della Madonna. Alle 22 di scena il concerto di Piero Marras. Domenica 9 (ore 21) lo spettacolo “Gaspar Show” ed a seguire “Imparus de ballu” con Bruno e Asael Camedda e Max. Si chiude lunedì 10 (ore 21) in piazza Terraseo con la “Riproduzione di bronzetti” a cura dell’associazione Monte Scorra. Nel giardino di casa Scarpa il 7 (inaugurazione ore 18), 8 e 9 agosto spazio anche alla seconda edizione della mostra “Artisti per Maria” del gruppo di Alessandra Sorcinelli e con anche artisti ed artigiani locali.

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