Piazza Pigafetta, ancora un’auto in fiamme  Cresce la preoccupazione tra gli abitanti 

Ancora un incendio di un’auto in piazza Pigafetta a Sant’Elia. Le fiamme hanno divorato una vettura parcheggiata e solo il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo distruggesse altri mezzi che si trovavano nelle vicinanze. Sono stati gli abitanti della zona a lanciare l’allarme dopo aver sentito degli scoppi e aver notato l’incendio. Sul posto anche gli agenti della Squadra volante.

Non sono state trovate tracce chiaramente riconducibili a un attentato incendiario ma c’è il sospetto che si possa essere trattato di un atto intimidatorio o comunque di un avvertimento. Sembra che il proprietario dell’auto e la compagna in passato abbiano subito altri episodi. I poliziotti sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto nella notte tra giovedì e ieri. Si spera che qualche telecamera privata possa aver ripreso dei passaggi utili alle indagini. Intanto tra i residenti della zona cresce la preoccupazione per i troppi incendi di vetture che si stanno ripetendo nei parcheggi della piazza a poca distanza dai palazzi. (m. v.)

