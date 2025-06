Piazza Pasolini, i vandali staccano la targa 

«Io non so se chi ha vandalizzato la targa di piazza Pasolini, a San Benedetto avesse idea di chi fosse Pier Paolo Pasolini». Lo scrive nella sua denuncia pubblica il consigliere regionale dei Progressisti Francesco Agus nel segnalare che qualcuno ha staccato la targa dal palo al quale era stata affissa. «Io non so se quel gesto sia nato da odio politico e disprezzo per il personaggio», aggiunge. «O se, più banalmente, sia stata una notte d’estate, in cui un gruppo di ragazzi hanno pensato di vincere la noia distruggendo un bene pubblico, seppur di poco valore, al netto di quello simbolico. Dopo tanti anni», conclude l’esponente politico, «c’è un Paese che ancora fatica a fare i conti con chi ha provato a guardarlo in faccia».

