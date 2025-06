«Piazza Palatucci lasciata all’incuria» 

Un restyling frettoloso, pensato per apparire in occasione della Giornata del Ricordo, ma che oggi mostra i segni dell’abbandono. È questa la denuncia contenuta nell’interpellanza presentata dai consiglieri comunali di minoranza sulla situazione attuale di piazza Palatucci. Completata in tempi record per la cerimonia del 10 febbraio, la piazza era stata restituita ai cittadini con aiuole curate e un’immagine ordinata. Un intervento che, pur avendo comportato la perdita di alcuni parcheggi, era stato accolto positivamente dai residenti per il guadagno in decoro urbano e spazi verdi. Oggi, però, quelle stesse aiuole sono diventate simbolo di incuria. «Due alberi risultano non irrigati, l’erba è secca, e l’intera area appare trascurata» denunciano i firmatari che evidenziano un problema progettuale: «l’aiuola principale, troppo estesa, ostacola il transito delle auto provenienti da via XXV Luglio, compromettendo la fruibilità della piazza». La minoranza chiede quindi se l’amministrazione intenda intervenire con un piano di manutenzione, prevedere l’irrigazione degli alberi e rivedere la progettazione dell’area verde. Perché senza una gestione attenta, anche il verde urbano rischia di trasformarsi da opportunità a problema. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA