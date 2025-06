«Piazza Oristano dimenticata» 

Non passa inosservata la situazione di piazza Oristano a Guspini, dove alcuni cittadini segnalano la presenza di erba alta, incuria e poca manutenzione. Oltre ad essere un luogo di aggregazione, la piazza ospita il lunedì e il sabato il mercatino rionale, con la presenza degli operatori commerciali. Un luogo dunque dalla doppia anima, sociale e lavorativa, che meriterebbe, secondo molti, una maggiore attenzione.

Lara Pillai, guspinese, dice: «Piazza Oristano è tra le più belle del paese, punto di riferimento per il mercato e la vita sociale. Curarla dovrebbe essere una priorità: un’area verde ordinata valorizza l’intero centro urbano. Le difficoltà sono comprensibili, ma servirebbe maggiore attenzione». Sulla stessa linea anche la consigliera di minoranza Simona Cogoni del gruppo Impari: «Ai vertici della piazza sono presenti aree con erba incolta, nella quale si ritrovano cumuli di sporcizia che probabilmente il vento trascina fin lì, rimanendo intrappolata. Questo mette in evidenza una situazione di degrado e incuria che non possiamo ignorare». Le proteste sono arrivate anche in Consiglio comunale con un’interrogazione. La consigliera Marina Tolu, dai banchi dell’opposizione aggiunge: «Il mercatino non è solo un luogo dove si compra e si vende, ma è anche uno spazio di condivisione, scambio e comunità. Piazza Oristano, proprio per questa duplice funzione, merita una cura particolare da parte dell’amministrazione. In questo spazio operano diversi commercianti e, anche nei momenti in cui non c’è mercato, un aspetto decoroso rappresenta un’attrattiva per la cittadinanza».

A replicare è stato l’assessore Marcello Serru, che ha confermato la conoscenza del problema da parte dell’amministrazione: «Interverremo appena possibile grazie all’imminente attivazione dei cantieri Lavoras. Quelle quattro aiuole sono difficili da gestire, sarebbe ideale riorganizzarle per renderle più compatibili con il sistema meccanizzato di cui disponiamo. Ma il sistema meccanico lascia sempre dei ciuffi: non è che ce li siamo dimenticati, semplicemente serve la rifinitura manuale».

