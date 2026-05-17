Piazza nuova, ma mancano le panchine  

A San Sperate cresce l'insoddisfazione dei cittadini a seguito dei lavori di riqualificazione della piazza Primo Maggio. Gli interventi, annunciati nel gennaio del 2023, riguardano la riqualificazione e il recupero dell'area come spazio di socializzazione e aggregazione. Area che, data anche la vicinanza all'asilo Nido, è da sempre una delle più frequentate da giovani, famiglie e residenti della zona.

Il finanziamento, proveniente dal Fondo Sviluppo e Coesione ministeriale, ammontava a circa 45 mila euro, finalizzato a interventi per il benessere sociale e la cura degli spazi pubblici. Nello specifico, si prevedeva l'installazione di nuove panchine, aiuole, fioriere, cestini e altri elementi di arredo urbano, oltre alla realizzazione di una pensilina con colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Un progetto, dunque, attento all'ambiente, avvalorato anche dalla decisione di sostituire il vecchio manto pedonale con nuove mattonelle in grado di assorbire l'anidride carbonica e rilasciare ossigeno.

Lavori in piazza

I lavori per la ripavimentazione della piazza furono affidati nell'ottobre del 2024 e giunsero a termine nell'estate dell'anno successivo. Il cronoprogramma, come previsto dalla delibera di Giunta, prevedeva la posa delle panchine e dei restanti arredi urbani in otto settimane, una volta conclusi i lavori di pavimentazione. Un termine temporale ampiamento disatteso: a circa otto mesi dalla riapertura dell'area, infatti, non vi è nessuna traccia di panchine o cestini.

La protesta

Un ritardo che ha causato le lamentele di diversi residenti, abituati a ritrovarsi nella piazza per qualche chiacchiera in compagnia. Ed effettivamente, basta dare uno sguardo per notare come un luogo pensato come spazio di socialità appaia in realtà spoglio e vuoto ormai da mesi. Malcontento espresso anche dal capogruppo dell'opposizione Stefania Spiga: «Uno spazio pubblico senza arredi, panchine e servizi essenziali, ma anche senza progettualità su eventi e momenti di socializzazione, non può dirsi realmente riqualificato nè vissuto dalla comunità». Il rischio è quello di restituire ai cittadini uno spazio incompleto: «La piazza meritava un intervento tempestivo, completo e funzionale e senza questo si rischia di riconsegnare uno spazio poco accogliente e destinato nuovamente al degrado. Gli spazi pubblici hanno bisogno di manutenzione, visione e rispetto verso i cittadini che li utilizzano ogni giorno», conclude Spiga. Ma l'amministrazione si difende spiegando che i ritardi sarebbero in realtà dovuti ai tempi di produzione degli arredi. «La riqualificazione della piazza entra ora nella sua fase finale. I nuovi arredi urbani sono in arrivo e prevediamo di installarli nei prossimi giorni. Siamo particolarmente fieri delle panchine letterarie che abbiamo scelto di inserire, una delle quali sarà dedicata a Grazia Deledda per celebrare il centenario dalla nascita della scrittrice. Con il completamento dei lavori, Piazza Primo Maggio sarà un luogo dove l’attenzione all’ambiente si unisce alla memoria culturale della nostra isola», dichiara l'assessora Germana Cocco, che ha seguito il progetto. Intanto, i cittadini rimangono in attesa di vedere la piazza definitivamente conclusa.

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