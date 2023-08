Piazza Nicholas Green, la targa è ormai illeggibile 

Era stata inaugurata dodici anni fa ma adesso la targa dedicata a Nicholas Green, nella piazza omonima è quasi illeggibile vinta dall’incuria e dal passare del tempo. A denunciare la questione è Fratelli d’Italia che in una nota spiega: «Condanniamo l'abominevole stato della targa nella piazza Nicholas Green», scrive il dirigente cittadino Nicholas Secci, «questo spazio pubblico, in via San Benedetto e dedicato nel 2011 alla memoria di un bambino che è diventato il simbolo delle campagne di sensibilizzazione sulla donazione degli organi, ora è un esempio lampante dell'indifferenza dell'amministrazione verso una causa così nobile e verso la cartellonistica in tutta la città».

È inaccettabile, aggiunge, «che una targa che dovrebbe essere un monito a continuare la missione di Nicholas nella donazione degli organi sia stata lasciata deteriorare in questo modo». Da qui la richiesta all’amministrazione «di agire immediatamente per ripristinare la targa e preservare la memoria di Nicholas Green. La sua eredità va oltre le parole e rappresenta la speranza di salvare vite umane attraverso la generosità di coloro che scelgono di donare i loro organi. Non possiamo permettere che questa memoria sia calpestata dall'indifferenza e dall'abbandono».

RIPRODUZIONE RISERVATA