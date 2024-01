Piazza nel mirino dei vandali, danneggiate tutte le panchine  

Non ha l’aspetto dei giorni migliori la piazzetta in via S’Arrulloni dove ogni giorno si riuniscono gli anziani e le mamme con i bambini. Le panchine di legno sono danneggiate e deturpate da scritte e in alcune mancano anche gli schienali.

«È un vero peccato» commenta Laura Perra 65 anni, diretta al mercato, «perché le siepi e il verde lo curano sempre, mentre invece le panchine non le hanno mai riparate e sostituite. E dispiace perché questo spazio sembra proprio un salottino dove viene tanta gente, soprattutto nelle belle giornate».

È un po’ lo stesso che accade in piazza Sant’Elena nella parte del sagrato dove c’è la Madonnina, dove le panchine, anche queste di legno, sono in condizioni critiche e mancano anche alcune parti delle sedute.Non se la passano bene nemmeno quelle inserite all’interno dei parchi sia chiusi che aperti dove sono sempre nel mirino dei vandali. Al parco del Sole in via Turati e al parco Europa a Pitz’e Serra, ad esempio, le panchine in pietra e ferro erano state spostate dalla loro sede e riunite a formare improvvisati salottini.Così come sono stati divelti anche tutti i rubinetti ormai inservibili in ogni zona della città. Basta farsi un giro in piazzetta Sant’Efisio o anche al parco Matteotti. Ed è sempre in attesa di rinascita Su grifoni, l’antica fontana che si erge davanti a un eterno ponteggio, dove l’acqua non scorre ormai più da chissà quanto tempo.

