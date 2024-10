Piazza Nazzari, trasloco da metà novembre 

Il conto alla rovescia per il trasferimento del mercato di San Benedetto nella struttura provvisoria è già iniziato. Ieri mattina, il sindaco Massimo Zedda, l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra e i tecnici coinvolti nel progetto hanno effettuato un sopralluogo in piazza Nazzari, dove presto saranno trasferiti per almeno tre anni (tanto dovrebbero durare i lavori di ristrutturazione del vecchio mercato) i boxisti di San Benedetto. «La visita nella struttura provvisoria di piazza Nazzari è servita per fare il punto sulla situazione e definire gli ultimi dettagli», precisa l’assessore Serra. «I lavori sono ormai alla fase finale, certamente la delibera, che stabilisce la conclusione dell’opera il 9 novembre, sarà rispettata».

Quelli che verranno saranno giorni cruciali. «Continueremo con le visite in piazza Nazzari coinvolgendo gli operatori di San Benedetto», aggiunge Serra. «I loro suggerimenti, nel limite del possibile, saranno presi in considerazione per gli ultimi particolari».

L’assessore traccia anche i dettagli sul piano di trasferimento. «Una volta conclusi i lavori, da metà novembre decideremo i dettagli sul trasloco. Le operazioni fanno capo al Servizio Opere strategiche, di sicuro occorreranno più di due giorni».

RIPRODUZIONE RISERVATA