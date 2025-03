Piazza Nazzari, sabato da record 

Il primo sabato del mercato provvisorio di piazza Nazzari è positivo. Migliaia di cagliaritani hanno preso d’assalto i box, confermando la fiducia nei commercianti e l’alta qualità dei prodotti.

I gestori delle rivendite di frutta, verdura, carne e pesce non si aspettavano un risultato del genere, ben oltre le loro aspettative. Qualche macellaio alle 11,30 aveva già esaurito la merce. I problemi, soprattutto legati al caldo e alla scarsa ampiezza dei corridoi, e andranno sopportati per almeno due anni, il tempo annunciato dal Comune per la riqualificazione di San Benedetto. Caos, durante la massima affluenza, anche per quanto riguarda il traffico. Molti automobilisti, anziché parcheggiare nel garage del mercato, hanno preferito fare la fila, bloccando la circolazione, per lasciare l’auto nel multipiano all’incrocio con via Bacaredda, completo già dalle 10.

Troppo caos

Enrico Campagnolo, con la moglie, è in fila dal macellaio. «Il posto è angusto e la situazione caotica. Nella rampa d’accesso se si incrocia una persona in carrozzina o con il carrello si blocca la circolazione. Inoltre – aggiunge – i corridoi sono troppo stretti. Quando c’è la fila in due box speculari, passare è impossibile». Ci sono anche i lati positivi. «Le indicazioni sono davvero utili e funzionali».

Tra i box

Enrico Gatti gestisce il box S16 del reparto ittico. «Devo essere sincero – premette – mi aspettavo un contraccolpo negativo, invece abbiamo registrato lo stesso volume d’affari del vecchio mercato di San Benedetto. I clienti, soprattutto i più anziani, sono ancora disorientati e faticano un po’ a trovare il rivenditore di fiducia, ma presto si abitueranno alle nuove sistemazioni». I prezzi sono cambiati? «No, nel nostro settore le tariffe le fa il mare, in base a cosa si riesce a pescare». Ieri le temperature hanno raggiunto valori preoccupanti, soprattutto nella parte centrale della strutture, dove il ricambio d’aria è più difficoltoso. «Gli ingegneri del Comune ci hanno rassicurato spiegandoci che le pompe di calore sistemate nei box contribuiranno a rinfrescare anche i corridoi».

Paura del caldo

Anche Alessandra Deiana è in fila dal macellaio di fiducia. «Il mercato provvisorio di piazza Nazzari merita un voto positivo. però sono preoccupata per l’estate, già oggi c’è molto caldo e l’aria non circola. Le lamiere sono micidiali, accumulano calore. Chissà se gli split dei box riusciranno a mitigare anche le temperature nei corridoi. Speriamo, perché altrimenti durante i mesi caldi fare acquisti sarà una tortura».

Tutto esaurito

Maurizio Loi, box 023,era uno dei più convinti contestatori della chiusura di San Benedetto e del trasloco in piazza Nazzari. Ora sembra aver cambiato idea. «Tutta la settimana è andata bene, meglio del previsto. Non solo, da noi hanno acquistato anche clienti mai visti. Stata la curiosità ma meglio così. Oggi (ieri per chi legge) a metà mattina avevamo già esaurito la merce». Il vecchio mercato non si dimentica. «Speriamo che rispettino i tempi dei lavori per la riqualificazione».

Il confronto

Alice Tolu beve un caffè con il marito al bar del mercato provvisorio. «È più impersonale rispetto a San Benedetto, molto più caotico», è il suo giudizio. «Difficile abituarsi al caldo di quest’estate tra i box. Speriamo trovino una soluzione». (a. a.)

