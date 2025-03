Piazza Nazzari, la “prima” è una festa 

In centinaia in fila già prima dell’apertura, alle nove e mezza di ieri mattina. È cominciata così l’avventura del mercato provvisorio di piazza Nazzari ( foto Max Solinas ) che, per i prossimi due anni (almeno), ospiterà i circa 170 concessionari di San Benedetto, chiuso per un radicale maquillage. C’era tanta emozione tra gli operatori, tornati al lavoro dopo due settimane di stop, e tra i clienti, che hanno ritrovato i commercianti di fiducia. Alla festa ha partecipato anche il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda: «Il futuro del mercato è a San Benedetto, ma ora il mercato è qui, in piazza Nazzari. E vi aspetta».

