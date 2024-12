Piazza Mercato pronta a riaccogliere i venditori ambulanti 

Sono terminati gli interventi di riqualificazione di piazza Mercato: dopo due mesi di lavori, per i quali il Comune aveva investito 202mila euro, l’area che si affaccia su via Al Mare potrà ospitare nuovamente i venditori ambulanti. I lavori hanno permesso di sistemare l'area parcheggi; di rimuovere il muretto all’ingresso della piazza, con l'installazione di nuove panchine; il rifacimento della scala laterale, per una maggiore sicurezza; di posizionare un parapetto a protezione dei pedoni; la messa in sicurezza complessiva della piazza, con adeguamenti che garantiranno conformità alle normative vigenti.

Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici, Umberto Russo: «Con questi lavori abbiamo ridato lustro a una piazza utilizzata come area mercatale e feste patronali, ma che rappresenta anche un luogo d’incontro per le famiglie. Sulla piazza abbiamo installato anche una telecamera di videosorveglianza, affinché questo bene della comunità appena riammodernato possa essere tutelato. Una volta completato il tracciamento degli stalli destinati ai venditori ambulanti, insieme a tutte le procedure inerenti, l'area mercatale sarà ripristinata». (i. m.)

