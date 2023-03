Piazza Mercato, botta e risposta in Aula 

Il caso dello stop alle auto in piazza Mercato a Samassi torna tra i banchi del Consiglio comunale. Nell’aula di via Deledda, durante l’ultima seduta, l’assessora alle Attività produttive Manuela Liggi ha risposto all’interrogazione del capogruppo della minoranza, Giancarlo Melis, che chiedeva ulteriori spiegazioni sulla decisione del divieto di transito nell’area. «A seguito del mancato utilizzo dei dissuasori e a causa della demolizione di parte della struttura dell’ex mercato civico, l’area è diventata accessibile anche alle auto, creando pericolo per le persone – ha spiegato Liggi –, perciò si è reso necessario emanare l’ordinanza. Si tratta di uno spazio urbano che questa amministrazione ha nel programma per la sua riqualificazione, con lo spostamento del mercato settimanale».

Una spiegazione che non trova però la soddisfazione della minoranza: «Bastava mettere i dissuasori che mancavano e i veicoli non avrebbero circolato – è stata la replica di Melis –. Parlano di riqualificazione ma non si sa né quando né come. Continua a essere un’ordinanza inutile». Una minoranza perplessa anche davanti al chiarimento della sindaca Beatrice Muscas che, nel corso del Consiglio, ha ricordato come le interrogazioni non debbano contenere considerazioni di alcun tipo ma si debbano limitare a una domanda da porre all’amministrazione. Durante la seduta, anche la comunicazione relativa al prossimo trasferimento logistico del servizio di guardia medica che, a causa dei lavori di ristrutturazione che presto interesseranno l’attuale sede, si sposterà in via Municipio.