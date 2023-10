Piazza Matteotti, via al restyling 

Le prime transenne compariranno questa mattina nel lato del Municipio e in quello che si affaccia sul Largo Carlo Felice con la conseguente chiusura dell’accesso pedonale nei pressi di Palazzo Bacaredda. Al via i lavori per modificare il volto di piazza Matteotti, l’area verde davanti alle stazioni dei bus e dei treni che per anni è stata anche il simbolo del degrado della città. Prenderà forma, dunque, il fronte del porto firmato dall’architetto Stefano Boeri, lo stesso che ha firmato il progetto della nuova via Roma i cui lavori sono già in corso.

Circolazione invariata

La presenza del cantiere sul lato davanti ai portici non modificherà la circolazione dei veicoli né sul versante di via Roma né su quello del largo Carlo Felice. Non sarà così, invece, per i pedoni che non potranno più attraversare la piazza per via dei lavori: da domani, dunque, sarà soppresso l’attraversamento pedonale con semaforo dai portici sino a piazza Matteotti. «Speriamo che torni a essere un punto di ritrovo e non più solamente un luogo di attraversamento», commenta un autista del Ctm che ieri stava attendendo in piazza che i passeggeri salissero sul bus. «Quando ho iniziato a lavorare», racconta, «in piazza la mattina c’erano bancarelle, anziani che si riunivano e funzionava anche il centro informazioni. Poi con il trascorrere degli anni è diventato anche un posto pericoloso, tanto che avevamo chiesto la presenza delle forze dell’ordine. Con i lavori che hanno trasformato in aiuole gran parte dello spazio, la situazione è leggermente migliorata, ma ora non sembra più nemmeno una piazza ma è diventata un punto di attraversamento per chi deve arrivare in stazione e per i pendolari».

Il nuovo cantiere

L’intervento rientra nel “Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana” e punta alla riqualificazione della piazza e della parte centrale di via Roma: sia la corsia lato portici che da mesi è interessata al cantiere, sia l’area spartitraffico che sarà totalmente ammodernata. A firmare il progetto che rivoluzionerà l’aspetto e la funzionalità del fronte del porto è Boeri. «Ricordo quando qui in piazza c’erano accampati i migranti, oppure quando era stata piazzata la tenda degli operai precari che protestavano», sottolinea Maria Elena Farris, pendolare che ogni mattina arriva da Sinnai per lavorare nel Largo, «ora la sera è pressoché deserta e in inverno, quando fa buio presto, cerco di attraversare la piazza il più rapidamente possibile per arrivare in stazione perché non si vede anima viva».

La sicurezza

Due mesi fa si è registrata una rissa con accoltellamento tra minorenni algerini e un connazionale 19enne che era rimasto ferito. Due anni fa, a maggio, ancora sangue nel selciato di piazza Matteotti per un altro accoltellamento. Ancora il 29 dicembre 2022 una donna di 57 anni diretta in stazione era stata aggredita e molestata, prima di essere trascinata per i capelli in un luogo appartato da un 33enne che poi è stato arrestato. Così come il 18 febbraio di quattro anni fa, un’altra ragazza era stata picchiata e rapinata mentre andava a prendere il bus.

Il nuovo look

La nuova piazza Matteotti farà così parte del progetto “Una promenade verde per il lungomare di Cagliari”, ideato dallo studio Boeri: una lunga passeggiata alberata davanti al porto sino a piazza Ingrao. Il progetto punta a ripristinare il valore sociale e ambientale del lungomare che riprenda l’originaria funzione ottocentesca di Via Roma. Una gigantesca passeggiata che elimini anche i luoghi bui e isolati, dove ancora oggi tanti non passano volentieri.

