Piazza Matteotti, un salotto firmato Boeri 

La piazza rinascerà attorno alle piante secolari che la dominano, mentre al centro sorgerà una fontana a filo, impreziosita da giochi d’acqua. Verrà invece demolita la struttura risalente ai primi anni Sessanta per ospitare un centro informazioni mai decollato. L’abbattimento è stato deciso dopo una lunga discussione in consiglio comunale.

«L’appalto dei lavori è lo stesso di via Roma. Per l’intervento in piazza Matteotti, la finestra temporale che ci siamo dati è la festa di Sant’Efisio: terminata questa possono iniziare i lavori, ma appunto devono finire entro il prossimo primo maggio», spiega Daniele Olla, dirigente comunale del servizio mobilità.

Piazza Matteotti è pronta a rinascere. La gara d’appalto è stata aggiudicata da tempo, ma ora uomini e mezzi sono pronti a intervenire per dare il via al restyling di questo spazio nel cuore della città, senza più identità e decoro ormai da decenni. Il progetto è incluso nei lavori (dieci milioni l’importo) previsti per la riqualificazione della passeggiata di via Roma, il miglioramento del fronte del porto e appunto la sistemazione definitiva di piazza Matteotti, un piano affidato all’archistar di fama internazionale Stefano Boeri.

Il calendario

La demolizione

La statua di Verdi

«Prima di tutto dobbiamo rimuovere la statua di Giuseppe Verdi per affidarla alle mani di un restauratore, una volta terminato il restauro, verrà riposizionata al suo posto», dice Olla, «poi dobbiamo togliere tutti i materiali utilizzati fino a oggi per la messa in sicurezza, li metteremo a deposito se dovessero servire, in futuro, per altro». Nella nuova piazza non mancheranno elementi di arredo, sedute e luci. «È sempre stato un luogo di passaggio, ma deve diventare uno spazio pubblico vivibile. Sarà una vera e propria piazza che si ricongiungerà con Palazzo Baccaredda. Il progetto è stato pensato per valorizzare gli alberi che già ci sono, le aiuole ricche di fiori non saranno più calpestabili».

La pensilina del tram

Anche la pavimentazione verrà sostituita e soprattutto la storica pensilina del tram, davanti alla stazione dei treni, non verrà eliminata, ma valorizzata. Successivamente, nel secondo lotto, ancora in fase di progettazione, verrà aumentato anche lo spazio pedonale. A differenza degli altri cantieri, quello che a breve aprirà in piazza Matteotti non creerà, per la gioia dei cagliaritani, impedimenti alla viabilità. «I lavori riguardano un’area non interessata dal traffico, l’ingresso al parcheggio della stazione resta da via Sassari a senso unico in direzione via Roma, non ci sarà alcuna rivoluzione», assicura l’assessore alla viabilità Alessio Mereu.

