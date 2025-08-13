Piazza Matteotti riapre al traffico 

Il ponte di Ferragosto ha solo attenuato i problemi relativi al traffico. A tredici giorni dalla chiusura del cantiere per la riqualificazione di via Roma, e la riapertura del lato portici dell’importante arteria, lo scenario è sempre lo stesso: auto incolonnate e caos nei quartieri di Marina e Stampace. I tecnici del Comune prendono tempo per studiare la nuova viabilità e rimandano a settembre le decisioni. L’analisi sarebbe falsata dal fatto che molti cagliaritani sono in ferie e che scuole e uffici sono chiusi. Il piano prevede la realizzazione di alcune rotatorie, semafori sincronizzati, l’inversione di marcia in via Crispi e la riapertura alle auto di piazza Matteotti.

Ritorno al passato

Le decisioni sul traffico saranno temporanee e legate ai cantieri per la metro di superficie - che dovrà proseguire il suo percorso nella corsia del lungomare New York 11 Settembre, dove attualmente circolano i bus di Arst e Ctm, i taxi e gli Ncc, e arrivare alla stazione delle Ferrovie - e i lavori di riqualificazione di piazza Matteotti. E proprio dal ripristino della circolazione in piazza Matteotti, di fronte alla stazione dell’Arst, passa una delle mosse che i tecnici della Mobilità di Palazzo Bacaredda credono risolutive per il problema traffico. Un ritorno al passato, quando le auto in arrivo da lato mare che dovevano raggiungere piazza Del Carmine, il largo Carlo Felice o viale Trieste, potevano attraversare lo slargo, e non erano costrette, come oggi, ad avventurarsi in via Sant’Agostino, superare il semaforo all’incrocio con viale La Plaia e immettersi nel budello di via Sassari. Con il ripristino della circolazione si eviterebbero i due pericolosi tappi” all’ingresso del deposito dei pullman dell’agenzia regionale trasporti e all’uscita del parcheggio della stazione delle Ferrovie dello Stato.

Verde più lungo

Un’altra soluzione che sarà messa in campo a settembre sarà il prolungamento dei tempi del “verde” dei due semafori del lato mare. Sempre riguardo agli impianti semaforici, è allo studio la sincronizzazione tra i segnali luminosi di via Roma, il Largo e piazza Deffenu.

Via Crispi

Altro ritorno al passato sarà l’inversione del senso di marcia in via Crispi. Il mese prossimo le auto in discesa dal Largo potranno raggiungere piazza Del Carmine senza attraversare via Roma

Ctm

In via Roma, dopo il nulla osta della Motorizzazione, passeranno nuovamente anche i bus 1, 5 e 7 del Ctm, mentre le altre linee, percorreranno la corsia centrale a essi riservata nel lungomare

RIPRODUZIONE RISERVATA