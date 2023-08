Piazza Matteotti, parcheggio nel caos  

È successo ancora. Il cuore di Cagliari, sabato sera, è finito in scacco a causa del parcheggio di piazza Matteotti, gestito dalle Ferrovie dello Stato. File pazzesche in viale La Playa, auto incolonnate in viale Colombo ben prima della rotatoria all’altezza del Molo Ichnusa. Autobus del Ctm e dell’Arst inghiottiti dal serpente di lamiera. Il problema è sempre lo stesso: centinaia di auto si riversano verso il parcheggio, molto grande ma troppo piccolo per far spazio a tutti. E con un sistema di pagamento e di gestione delle uscite inadeguato rispetto alla richiesta. Quasi una trappola, con un’unica entrata e uscita, su via Sassari. Senza controlli, senza un sistema di informazioni stradali che invitino gli automobilisti a girare al largo. Il Comune non può rinviare una soluzione: la gestione è delle Ferrovie, ma la vittima è la città. Ed è un problema di sicurezza pubblica: ci si aspetta anche un intervento della Prefettura. Non è più rinviabile.

