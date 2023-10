Piazza Matteotti, domani via ai lavori «Nessuna limitazione alla viabilità» 

Rispetto agli altri cantieri – ribadiscono dal Comune – non ci saranno restrizioni di carreggiate e, dunque, nessuna modifica o limitazione al traffico. Ed è già una buona notizia. L’unica novità è che sarà soppressi l’attraversamento pedonale tra il Largo e la piazza.

Per il resto il cantiere che aprirà domani per il restyling di piazza Matteotti non dovrebbe comportare altri disagi. Si tratta di un nuovo segmento del piano,affidato all’archistar Stefano Boeri, da dieci milioni di euro che rivoluzionerà via Roma.

La piazza rinascerà attorno alle piante secolari che la dominano, mentre al centro sorgerà una fontana a filo, impreziosita da giochi d’acqua. Verrà invece demolita la struttura risalente ai primi anni Sessanta per ospitare un centro informazioni, utilizzato solo sporadicamente. Nelnuovo spazio non mancheranno elementi di arredo, sedute e luci. Sarà una vera e propria piazza che si ricongiungerà con Palazzo Bacaredda. Anche la pavimentazione verrà sostituita e soprattutto la storica pensilina del tram, davanti alla stazione dei treni, non verrà eliminata, ma valorizzata. Successivamente, nel secondo lotto, verrà aumentato anche lo spazio pedonale.

Il Comune – durante la presentazione del progetto, lo scorso maggio – ha garantito che i lavori finiranno prima della prossima edizione di Sant’Efisio. L’auspicio è che la previsione venga rispettata, anche se il percorso degli altri cantieri autorizza i cittadini a dubitarne.

