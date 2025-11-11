Piazza Matteotti, avvio soft del cantiere 

Zero traffico, nessun disagio. Ma è solo una tregua. Avvio soft – come previsto – del cantiere per la realizzazione del capolinea della metropolitana di superficie in piazza Matteotti. Ieri gli operai hanno iniziato a delimitare l’area dove presto arriveranno escavatori e operai, senza però chiudere il passaggio ai bus del Ctm e dell’Arst. L’ordinanza, in vigore proprio da ieri, prevede infatti la chiusura della strada – già interdetta da tempo al traffico privato – proprio di fronte alla stazione dell’Arst sino a settembre del prossimo anno. Ma il blocco totale della circolazione arriverà soltanto in una fase successiva.

Avvio morbido

In questo primo step, il cantiere della metropolitana non impedirà insomma il passaggio dei bus di Ctm e Arst che riusciranno ancora a transitare nell’area vietata e fare capolinea, almeno i mezzi del trasporto locale, sull’altro lato della piazza. Una misura provvisoria, che dovrebbe durare solo per il primo periodo, studiata proprio per non congestionare ulteriormente il traffico. Quanto durerà? Ancora non si sa e molto dipenderà anche dai tempi dell’impresa che per conto dell’Arst dovrà realizzare l’importante infrastruttura: cioè il capolinea dei treni in vista del collegamento con la linea per piazza Repubblica, al momento conclusa solo sino alla fermata San Saturnino, tra via Dante e via Cimitero.

Caos in arrivo

Di certo c’è che il traffico subirà pesanti ripercussioni nel momento in cui, invece, il cantiere di piazza Matteotti avanzerà alla fase due, ovvero quando tutti i mezzi del trasporto pubblico passeranno per forza di cose sullo stesso percorso delle auto, cioè via Molo di Sant’Agostino, viale La Plaia, quindi via Sassari, per poi rientrare in via Roma.

Le contromisure

Non a caso, in questa fase transitoria, Comune e Ctm stanno studiando delle soluzioni per capire se sia possibile deviare alcune linee, evitando di far finire i mezzi nell’imbuto di via Molo Sant’Agostino assieme alle automobili. Ad esempio i bus in arrivo dalla preferenziale in mezzo al lungomare, potrebbero svoltare direttamente a destra, verso via Roma e Largo Carlo Felice. Soluzione che però non potrà essere più attuata nel momento in cui, proprio sulla preferenziale, arriveranno anche i lavori di posa dei binari della metro (oggi fermi in viale Diaz). A quel punto infatti mezzi pubblici e auto avranno tutti gli stessi percorsi obbligati. E per i cagliaritani e i pendolari in arrivo o in uscita dalla città saranno tempi durissimi.

