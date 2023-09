Piazza Mariano, appaltati i lavori di riqualificazione 

Cantiere in vista in piazza Mariano. Il Comune ha aggiudicato i lavori di riqualificazione che prevedono la realizzazione di un’ampia zona pedonale in prossimità del monumento ai Caduti. Sarà la ditta Cisaf a dare corpo al progetto elaborato dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Giulia De Apollonia, Moreno Cossu e Laura Mascia. L’impresa di Quartu Sant’Elena, che ha presentato un ribasso del 21,46 per cento, è l’unica tra i cinque operatori invitati dal Comune ad aver partecipato alla procedura. L’intervento, finanziato dal Pnrr per 500mila euro, ai quali si sommano i 24mila stanziati dalla Regione e i 92mila derivanti dalle alienazioni di beni di proprietà dell’amministrazione civica «punta a restituire alla piazza l’importanza, anche storica e sociale che merita nel contesto urbano, quale punto di accesso al centro cittadino» avevano dichiarato il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore ai lavori pubblici Simone Prevete. L’area sarà divisa in due zone: quella nord, che comprende il monumento ai Caduti, sarà pavimentata con cubetti di porfido di colore bianco e con tre lunghe panche in calcestruzzo. La seconda porzione di piazza sarà costituita da un prato verde che potrà funzionare come isola ambientale di mitigazione della temperatura urbana e potrà essere fruito dal pubblico come un salotto urbano. Sono previsti due filari di alberi, uno disposto sul lato nord e uno sul prato verde a sud. La viabilità veicolare e la disposizione dei parcheggi sarà modificata per creare tra via Solferino e via Vittorio Veneto una zona pedonale. Per ultimare i lavori saranno necessari 90 giorni. ( m.g. )

