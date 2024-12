«Piazza Mariano, altro salotto cittadino» 

Dopo piazza Manno, che ha riaperto sabato scorso, la città si riappropria di piazza Mariano. Ieri il sindaco Massimiliano Sanna e alcuni assessori hanno festeggiato la riapertura dell’area benedetta da don Alessandro Floris. I lavori si sono realizzati sulla base di un progetto da 616mila euro finanziati dal Pnrr. «È un’altra tappa importante nella riqualificazione della città - ha detto Sanna - Piazza Mariano oggi si presenta bella e vivibile. Finalmente una piazza, che si può chiamare tale perché può finalmente valorizzare anche il monumento ai Caduti». «Prima era di fatto una rotonda naturale, oggi possiamo davvero dire che è una piazza – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - La gente potrà sostare, i bambini giocare, tutti potranno socializzare. È una piazza moderna, luminosa. Delle due zone in cui è divisa la piazza, una comprende il monumento ai Caduti e una fontana, mentre la seconda è costituita da un prato verde che funziona come isola ambientale di mitigazione della temperatura e potrà essere fruita come un salotto». ( m. g. )

