Piazza Maria Vergine, l’ultimo appuntamento col “Community Pro”  

Ultimo incontro oggi alle 18 del progetto nazionale “Community Pro”, organizzato da Cittadinanzattiva col patrocinio del Comune e la collaborazione dell'assessorato alle Politiche sociali, ufficio Europa. Monserrato è stata scelta come Comune pilota nell'Isola.

L’appuntamento odierno si terrà nella sala polifunzionale in piazza Maria Vergine 1. «Per l’occasione», dice CittadinanzAttiva Sardegna, «gli attivatori civici guideranno le persone nella seconda parte del "Piano di Resilienza di comunità", presentando due proposte operative per il miglioramento di due realtà e situazioni nel territorio. È perciò importante essere presenti, per non disperdere il lavoro fatto». Nei precedenti incontri è stata realizzata una mappa cartacea che rappresenta le caratteristiche del luogo e che ha lo scopo di coinvolgere gli abitanti nella gestione e tutela del patrimonio locale esprimendo ciò che desiderano tramandare alle nuove generazioni.

Si è poi parlato di come aumentare la capacità dei monserratini di essere parte attiva nei processi di costruzione e organizzazione di una comunità solidale, ritagliata a misura del territorio. In questo, i partecipanti sono stati supportati dal team di Cittadinanzattiva attraverso un set di strumenti specifici elaborato dai cittadini stessi. Nell’incontro di stasera si potranno proporre nuove idee. A maggio è prevista una grande festa finale per la conclusione del progetto.

