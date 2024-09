Piazza Marco Polo, distese di rifiuti 

Piazza Marco Polo, ieri mattina, era una distesa di rifiuti. Una quantità indefinita di cittadini incivili li ha lasciati nelle aiuole in più punti costruendo uno spettacolo indecente per le tante persone che in una bella giornata di sole hanno affollato la zona di Su Siccu.

Uno spettacolo simile a quello che si vede da giorni in via San Paolo, sia in direzione via Roma che in direzione Santa Gilla. L’impressione è che in città la situazione stia peggiorando e che a nulla serva rafforzare i controlli. Certo, sarà compito della polizia locale verificare se all’interno dei sacchetti lasciati nelle due zone si trova qualche elemento (scontrini con numero di carta di credito, bollette) che possa consentire di risalire a chi ha abbandonato i sacchetti e comminare multe adeguate al danno prodotto.

