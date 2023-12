Piazza Marco Polo al buio: furti sulle auto, ancora proteste 

Piazza Marco Polo tra qualche giorno sarà invasa da migliaia di persone che andranno alla Fiera per assistere al concerto di Marco Mengoni o per partecipare all’evento privato in programma all’Opera music forum. Eppure è sempre al buio.

Ne sanno qualcosa i residenti della piazza e quelli di viale Diaz, che in quella piazza – di fatto un parcheggio – ci passano tutti i giorni. «Abbiamo depositato una petizione, che da tempo è agli atti del Comune, ma non è mai cambiato niente», spiegano alcuni cittadini.

Anche in via Galvani, a Genneruxi, è stato buio pesto per una settimana. «Come se fossimo una strada di campagna», avevano commentato gli inquilini di uno dei palazzi, che ieri hanno accolto con piacere il ritorno della luce. Nonostante al Comune pubblicizzino regolarmente la nuova illuminazione realizzata in alcune via cittadine, restano zone della città dove l’illuminazione pubblica funziona a singhiozzo. Come la strada arginale che corre parallelamente a viale Marconi, percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti. Lì i lampioni funzionano a singhiozzo o si illuminano parzialmente. Segno che sulla nuova illuminazione c’è ancora molto da fare.

