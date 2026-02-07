Piazza Marcia: ponte chiuso, traffico caotico  

Sono cominciati nel giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza del ponte che collega via Repubblica a piazza Marcia. In conseguenza dell’apertura del cantiere sono cominciati inevitabilmente i disagi per gli automobilisti, costretti a percorrere itinerari alternativi. Contestualmente sono nati problemi legati alla mancanza delle aree di parcheggio solitamente garantite in una piazza nella quale, tra l’altro, transitano diversi autobus di linea o pullman di privati.

Uno dei problemi più spinosi riguarda il doppio senso di marcia istituito nell’ultimo tratto di via Repubblica. Per le auto in salita c’è l’obbligo di svoltare a destra in via Umberto, arrivare in pazza Marcia e poi, nel rispetto di una segnaletica ancora fallace, invertire il senso di marcia per poter tornare verso piazza Vittorio Emanuele. Vigili urbani e pattuglie di polizia e carabinieri hanno un bel daffare.

