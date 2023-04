Piazza Manno, si apre il cantiere 

L’obiettivo è migliorare la fruibilità degli spazi aperti, con aiuole e panchine semicircolari in legno, dissuasori e rastrelliere per biciclette in vista di una futura pedonalizzazione, con una porzione carrabile a senso unico da via Cagliari verso via Vittorio Emanuele II. Sulla nuova campagna di scavi il Comune, la Soprintendenza e i progettisti hanno deciso di concentrare le indagini archeologiche in prossimità dell’impianto di bonifica ambientale dell’Ex distributore di carburanti e delle mura del carcere. Sarà riaperto lo scavo effettuato nel 2001-2002 e alla luce dell’esito delle ricerche si provvederà alla riqualificazione e valorizzazione dei resti. «Siamo orgogliosi di far partire quest’opera che sarà fondamentale nel processo di valorizzazione del centro storico - afferma il sindaco - Chiediamo ai cittadini e agli operatori economici di avere pazienza per i disagi conseguenti alla chiusura al traffico della piazza per la realizzazione dei lavori».

«In questi mesi abbiamo lavorato per porre in essere tutte le attività propedeutiche all’apertura dei cantieri. Essere riusciti a predisporre il bando entro il 31 dicembre ci ha permesso di ottenere un bonus di 428mila euro - ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete - giusto per rispondere a chi parlava di inerzia della Giunta». Il progetto, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto dagli architetti Piera Bongiorni, Alberto Becherini e Andrea Borghi, dall’ingegner Gianmichele Nieddu, dalla Sarda energia ambiente e dall’agronomo Niccolò Bianchi, prevede la demolizione della pavimentazione stradale che sarà sostituita da lastre di basalto e granito. «Tutti i lavori saranno realizzati alla presenza di un archeologo che vigilerà sull’eventuale ritrovamento di reperti archeologici - ha assicurato Prevete - e ci sarà anche un agronomo: le alberature presenti saranno preservate, gli esemplari malati saranno sostituiti». Sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione e anche la rampa di accesso alla scuola sarà rifatta in granito bianco sardo in modo da integrarla nel nuovo disegno della piazza.

Se il cronoprogramma sarà rispettato, per il prossimo Natale gli oristanesi troveranno sotto l’albero una piazza Manno completamente rinnovata. Martedì aprirà il cantiere per la riqualificazione e valorizzazione di un angolo della città oggi in stato di totale degrado. «Qui c’è la nostra storia» ribadisce il sindaco Massimiliano Sanna. Dalla prossima settimana gli operai dell’impresa Ghiaccio di Scano Montiferro avvieranno le attività preliminari dell’intervento finanziato con un milione e mezzo di euro attraverso i fondi del Pnrr.

Il progetto

Gli scavi

Il traffico

A illustrare le modifica alla viabilità sono stati l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu, il dirigente del settore Lavori pubblici, Alberto Soddu e il comandante della Polizia municipale Gianni Uras. «La presenza della scuola la rende un’area ad alta densità di traffico - ha detto Uras - abbiamo previsto stalli di sosta con disco orario per un massimo di 15 minuti dalle 8 alle 9 e dalle 13 alle 14.30 in via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra piazza Manno e piazza Giovanni Paolo II e in via Angioy, nel tratto fra l’incrocio con vico Martignano fino all’intersezione con piazza Manno e via Crispi». Ci sarà anche una deroga al divieto di transito nella Ztl nelle vie Montenegro e Angioy, nel senso e tratto fino piazza Manno. In via Angioy, lato numeri pari, dall’incrocio con via Montenegro fino all’intersezione con via La Pace, è istituito il divieto di sosta e fermata. «Ci sarà un periodo iniziale di tolleranza - promette il comandante dei vigili - per far abituare gli automobilisti alla novità».

