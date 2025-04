Piazza Manno riapre al traffico 

Centotre giorni di tempo, che l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu, spera possano ridursi, per rendere fruibile in pieno il centro intermodale entro l’estate. Il Comune ha aggiudicato i lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Marroccu, via Cherchi e via Ghilarza, lungo la strada provinciale 70. Un’infrastruttura attesa, che oltre a favorire la totale integrazione del trasporto pubblico provinciale con quello locale e di quello su rotaia con quello dei mezzi su gomma, consentirà di programmare lo spostamento dell’autostazione Arst da via Cagliari a via Ghilarza, liberando un’area strategica per le politiche urbanistiche nel centro storico. Quel famoso “polmone” per la sosta che dovrebbe compensare la carenza di parcheggi nell’area e rendere meno “indigesta” ai commercianti la trasformazione della rinnovata piazza Manno in zona pedonale.

La novità

La questione, a dire il vero, al momento non si pone perché - ed è la seconda importante novità che riguarda la mobilità cittadina - a distanza di quattro mesi dalla chiusura del cantiere, la riapertura al traffico della piazza è imminente. «Questione di giorni - conferma l’esponente dell’esecutivo - siamo in attesa dei panettoni in cemento armato che delimiteranno la via d’accesso al centro». Nessun segno di vernice, per non compromettere la nuova pavimentazione: per delimitare i parcheggi per auto di servizio, disabili e scarico merci, saranno utilizzate bande a caldo che possono essere rimosse senza lasciare traccia. «Con i lavori pronti a ripartire in via Crispi, in maggioranza abbiamo ritenuto opportuno garantire agli automobilisti un varco - spiega Cuccu - una volta completato l’intervento, si vedrà».

La rotatoria

Tornando alla rotonda, sarà l’impresa ING.RC. Appalti S.R.L. di Villagrande Strisaili a realizzare l’opera per un totale di aggiudicazione di 518.557 euro. Saranno realizzati cinque rami, per agevolare il flusso veicolare e ridurre i tempi di attesa, soprattutto nelle ore di punta. «Questa infrastruttura contribuirà in maniera significativa al miglioramento del traffico ealla sicurezza della viabilità urbana, rispondendo alle esigenze di cittadini, lavoratori eutenti del trasporto pubblico – osserva il sindaco Massimiliano Sanna -. Un’opera strategica per la città, che migliorerà sensibilmente la viabilità in un’areadestinata a diventare un nodo cruciale della mobilità urbana». Per l’assessore Cuccu la rotatoria garantirà «maggiore sicurezza, riducendo il rischio di incidenti».

