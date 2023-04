Piazza Manno regala pezzi di storia 

L’archeologo ha chiesto che venga allargato lo scavo per capire con precisione che cosa sia quel muro, nel frattempo i lavori vanno avanti. «Gli operai hanno iniziato a smantellare il marciapiede anche dalla parte di via Episcopio – aggiunge l’assessore – gli interventi non si fermano. Abbiamo voluto che un archeologo seguisse da vicino le fasi proprio perché tutti sapevamo che ci sarebbero potuti essere dei ritrovamenti e nel caso c’è tutta l’intenzione di valorizzare e tutelare eventuali reperti e testimonianze della nostra storia».

Gli operai dell’impresa Ghiaccio, che si è aggiudicata l’appalto da 1,2 milioni di euro, avevano appena iniziato a smantellare il vecchio marciapiede sul lato dell’ex carcere quando sono riaffiorati parti di un muro. Immediatamente l'archeologo che sta seguendo da vicino l’intervento ha deciso di delimitare l'area con dei picchetti e una cordicella. L’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete ha effettuato subito un sopralluogo. «Siamo tutti molto interessati e ansiosi di capire di cosa si tratti – ha commentato – potrebbe essere una parte della conta muraria, sarebbe un ritrovamento di grande valore ma dobbiamo attendere gli esiti delle verifiche dell’archeologo». Il ritrovamento è stato fatto sul lato della piazza che in passato non era stata interessata dai lavori di scavo.

Che il sottosuolo del centro nasconda resti di edifici e antiche mura è un dato certo, anche se tutto o quasi è da scoprire. Adesso piazza Manno regala la prima sorpresa: a dieci giorni dall’apertura del cantiere per riqualificare l’area su cui si affaccia l’ex reggia giudicale, gli scavi hanno portato alla luce i resti di un muro e di una pavimentazione. Saranno necessari approfondimenti da parte degli archeologi ma potrebbe trattarsi anche di una parte della vecchia cinta muraria della città. E cresce l’attesa mentre il cantiere va avanti.

Il ritrovamento

Il cantiere

Il traffico

Nei giorni scorsi c’è stato qualche disagio per la circolazione, soprattutto in concomitanza con l’orario di ingresso e uscita delle scuole, si erano anche ipotizzate alcune modifiche alla viabilità. «Al momento non cambia nulla – sostiene Prevete – via Vittorio Emanuele può essere percorsa arrivando da via Angioy e così si può arrivare in centro senza dover transitare in via Cagliari».

