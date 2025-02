Piazza Manno, musica folk con 7 artisti 

Piazza Manno, nuovo salotto della città, sabato alle 18 ospita “Ballus de carrasegai”, una speciale serata folk con musiche e balli.

«Sarà una bella occasione per riscoprire le tradizioni della nostra terra in un’atmosfera di festa e convivialità - annuncia il sindaco, Massimiliano Sanna - La manifestazione rappresenta anche un momento di valorizzazione proprio per piazza Manno, che torna ad essere un punto di riferimento per la vita cittadina dopo i recenti interventi di restyling. Un contesto ideale per celebrare il Carnevale con un appuntamento che unisce cultura, musica e socialità».

La manifestazione vedrà la partecipazione di diversi artisti della musica popolare sarda. Insieme al Gruppo Folk Città di Oristano ci saranno Vanni Masala, Erich Unter, Alessandro Melis, Andrea Pisu, Giancarlo Seu, Matteo Cucca e Ignazio Cadeddu. «Con le loro esibizioni, la piazza si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove tutti potranno lasciarsi coinvolgere dal ritmo dei balli tradizionali – si legge in una nota di palazzo Scolopi – Il cartellone del Carnevale è organizzato dal Comune, in collaborazione con l’assessorato regionale al Turismo, la Fondazione Oristano, la Pro loco e la Consulta giovani». ( m. g. )

