Piazza Manno, l’assessore assicura: tuteleremo i reperti 

Un nuovo concorso di progettazione per valorizzare la “Oristano sotterranea”. Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete, rispondendo all’interpellanza della minoranza che ha espresso perplessità sul cantiere di piazza Manno. «Il progetto vincitore del concorso di idee non sembra rispettare il bando per la valorizzazione storica e architettonica - ha detto la capogruppo del Pd Maria Obinu - Ci pare che le amministrazioni Lutzu e Sanna vogliano continuare l’opera di cancellazione o damnatio memoriae, avviata nel 1908 con l’abbattimento delle due torri». I firmatari hanno chiesto perché non sono stati previsti sopralluoghi con il georadar e in che modo si intenda far risaltare i pregi di una delle piazze più importanti della città. «Nessuno ha mai detto che i resti delle due torri verranno ricoperti e che nulla di quanto ritrovato negli scavi del 2002 sarà riportato alla luce – ha replicato Prevete - Il rifacimento della piazza e la valorizzazione della cosiddetta Oristano sotterranea sono complementari, non alternativi. Stiamo lavorando a un nuovo concorso di progettazione a cui seguirà il nostro impegno per il reperimento delle risorse». La seduta consiliare si era aperta con il ricordo di Italo Ortu e Raffaele Manca, figure politiche di spicco scomparse pochi giorni fa. ( m.g. )

