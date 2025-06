Piazza Manno, la città si divide 

C’è chi sogna un’oasi di pace lontana dal traffico e chi teme di perdere un punto vitale per il commercio. Piazza Manno, cuore del centro storico cittadino, è diventata il simbolo di un dilemma urbano che va ben oltre l’asfalto e i marciapiedi. Aperta o chiusa al traffico? Se lo chiedono i consiglieri comunali, che sull’argomento non sono riusciti a trovare una linea condivisa, e se lo chiedono residenti, commercianti, associazioni e consumatori.

Le reazioni

Così, mentre la mozione del centrosinistra che proponeva la chiusura definitiva al traffico è stata rinviata alle commissioni consiliari, chiamate a cercare una difficile sintesi, anche la società civile si divide. Netta la posizione di Giorgio Vargiu, segretario regionale di Adiconsum. «Quando utilizzi soldi pubblici per mettere mano a una piazza, lo devi fare per agevolare i cittadini, non per complicare la loro vita. Invece, come già successo in piazza Ungheria e in piazza Mariano, anche in piazza Manno si rischia di creare contesti magari esteticamente gradevoli, ma poco fruibili». Per Vargiu, la chiusura al traffico si traduce in un isolamento: «Chiudere equivale a espellere i cittadini dall’area. Quanto resisteranno ancora le attività commerciali in una piazza che si svuota?». Sulla stessa linea anche Maria Grazia Fichicelli, referente di Cittadinanzattiva, che riporta il malcontento dei residenti. «Qualche settimana fa la nostra associazione si è presa la briga di ascoltare chi vive lì: sono disperati. La piazza è nata male, perché non si è tenuto conto delle esigenze di residenti e attività commerciali. Chiuderla senza offrire alternative è stato un errore».

Viabilità

In questo senso, trova sponda la proposta, avanzata durante il dibattito in Consiglio comunale della capogruppo di Alternativa Sarda, Maria Obinu, di invertire il senso di marcia in via Sant’Antonio per creare un nuovo punto d’accesso al centro. Un’ipotesi condivisa anche da Rita Musso, presidentessa del centro commerciale naturale "Centro Città", che però interviene a titolo personale: «Non abbiamo una posizione ufficiale come organismo, ma personalmente non credo che le attività commerciali stiano morendo per la chiusura della piazza, quanto per la trascuratezza del centro. Il vero problema è una viabilità sbagliata, non la pedonalizzazione. Mancano cartelli, segnaletica. E se si riapre al traffico, si rischia solo di tornare al parcheggio selvaggio». Sulla stessa lunghezza d’onda anche Francesco Orrù, presidente di Confesercenti Oristano, che invita a non drammatizzare la chiusura: «È una bella piazza, e deve essere valorizzata per i cittadini. Speriamo venga sfruttata per eventi e attività culturali. Dal punto di vista commerciale, il fatto che un punto di accesso sia chiuso non è penalizzante: ce ne sono altri. Il problema vero è la carenza di parcheggi. Bisognerebbe ragionare su soluzioni strutturali, piuttosto che pensare a riaprire al traffico». Intanto la piazza resta lì: più bella, forse, ma in cerca di una identità condivisa.

RIPRODUZIONE RISERVATA