Piazza Manno, esplode la rabbia 

La platea degli scontenti è sempre più estesa. Sui lavori di riqualificazione di piazza Manno, fermi in realtà da diverse settimane, le lamentele non arrivano più soltanto dai commercianti e dai residenti che si affacciano sul cantiere. «Il malumore cresce anche tra i colleghi delle vie circostanti» affermano gli esercenti che in settimana chiederanno al sindaco e agli assessori competenti la convocazione urgente di un incontro.

La protesta

L’appello lanciato dieci giorni fa da alcuni operatori, che avevano addirittura ventilato la possibilità di intraprendere azioni legali contro il Comune, non avrebbe (a detta dei diretti interessati) sortito finora alcun risultato. «Siamo stati letteralmente ignorati - dice Luciano Vacca, titolare del panificio - dalla Giunta non è arrivato alcun segnale ma non ci fermeremo qui». Per il titolare della storica panetteria, il calo delle vendite causate dalla prolungata chiusura della piazza è allarmante. «Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno abbiamo subito una contrazione del fatturato tra il 30 e il 40 per cento - fa sapere - Fra meno di tre mesi è in programma la Sartiglia, di questo passo rischiamo di vanificare le opportunità che la giostra è in grado di generare. Il disagio non si limita solo alla difficoltà di attraversare la piazza, ci sono ricadute economiche importanti di cui nessuno sembra tener conto».

I disagi

E prima ancora del Carnevale, c’è il Natale a far tremare i commercianti. «La situazione è drammatica - tuona Christian Casta della libreria Mondadori - questo è il periodo dell’anno in cui dovremmo lavorare di più ma tra il cantiere fermo e il degrado che impera nella piazza i clienti si tengono alla larga. Il calo si attesta già attorno al 15 per cento». Al primo cittadino e al suo esecutivo i commercianti chiederanno una presa di coscienza, tanto per cominciare. «Non possono ignorarci - va avanti Casta - abbiamo bisogno di una viabilità pedonale dignitosa. Quando si decide di valorizzare un’area cittadina, occorre una visione lungimirante». Non entrano nel dettaglio del progetto, ma gli operatori commerciali contestano «i repentini e mai comunicati cambi nel cronoprogramma». I lavori si sarebbero dovuti concludere entro dicembre ma i numerosi reperti affiorati durante gli scavi hanno imposto un brusco rallentamento nella tabella di marcia. E sono fermi anche i lavori a Torregrande con disagi e preoccupazione crescente per la prossima stagione.

Il Comune

Dalla Giunta di Massimiliano Sanna assicurano massima disponibilità al dialogo. «Saremo ben lieti di incontrare esercenti e residenti per illustrare lo stato dei lavori, le problematiche che stiamo affrontando e le soluzioni progettuali che abbiamo sottoposto alla Soprintendenza», conferma l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete.

