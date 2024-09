Piazza Manno, è tempo di aperture 

Qualche metro in meno di cantiere, che diventa qualche metro in più per i pedoni. Un altro scampolo di piazza Manno è stato “liberato” da mezzi e operai, pronto ad accogliere il ritorno in classe degli studenti della scuola secondaria di primo grado Eleonora d’Arborea.

Le recinzioni

La recinzione che circoscrive i lavori di riqualificazione della piazza, affidati alla ditta Ghiaccio, è stata spostata a ridosso della Reggia giudicale, lungo il cui perimetro sarà in seguito realizzata un’area verde, e un altro micro cantiere permane a ridosso del panificio Vacca e del bar Porta Mari, dove continua l’intervento di valorizzazione dei reperti emersi dal sottosuolo.

Per poter fruire in maniera totale dell’area bisognerà attendere ancora «intanto - riferisce l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - ci premeva aprire un’altra porzione di piazza per ridurre i disagi».

Il volto

Dopo diciassette mesi di intervento, contro gli otto preventivati, il nuovo volto di uno dei luoghi simbolo del centro storico cittadino inizia a essere più chiaro. Le mattonelle sconnesse hanno lasciato spazio alla nuova pavimentazione in basalto e granito bianco sardo, uno spazio unico privo di barriere.

Una panchina monolitica in granito a forma di mezza luna cinge una delle aiuole «per consentire la cura del verde sottostante», spiega l’esponente della Giunta. Mancano ancora le sedute semicircolari in legno che troveranno spazio all’ombra dei folti alberi (troppo folti, a dire il vero) sui quali, probabilmente, sarà necessario installare dissuasori per evitare che in pochi mesi il guano dei volatili deturpi il nuovo lastricato. «Gli arbusti sono da sistemare - aggiunge Prevete - l’intervento è già programmato».

Il gabbiotto

Intanto la prossima settimana inizierà la demolizione della platea posta sotto il vecchio gabbiotto per la misurazione dell’inquinamento della falda acquifera. «Lo scavo verrà eseguito alla presenza di un archeologo - fa sapere l’assessore - salvo intoppi, si procederà alla posa degli ultimi due plinti per i pali dell’illuminazione».

Battute finali per un cantiere infinito, insomma. Poi bisognerà ragionare sul discorso viabilità.

Il nodo viabilità

Qualche risposta dovrebbe arrivare dal Piano urbano della mobilità sostenibile, che nelle intenzioni dell’assessore all’Urbanistica sarebbe dovuto arrivare in Aula prima in estate, poi a settembre. Ma di fatto ancora è nelle mani dei tecnici di Leganet, società incaricata della redazione, e ci si augura che i tempi non diventino davvero troppo lunghi.

«Al momento nessuna decisione è stata presa in merito alla riapertura della strada al traffico veicolare», conferma Prevete. Una cosa è certa: nella nuova piazza Manno non ci saranno parcheggi.

L’obiettivo per il futuro è trasformare in area sosta l’attuale stazione Arst di via Cagliari; prima però occorre completare il trasferimento dei pullman nel nuovo Centro intermodale di via Ghilarza. Ma fino a quando non sarà realizzata la nuova rotonda in via Marroccu resta solo un obiettivo sulla carta.

La magnolia

Regna anche l’incertezza sulla sopravvivenza della grande magnolia, che durante i lavori è stata sradicata e poi collocata in un altro punto della piazza e che all’occhio dei non esperti sembra priva di vita.

