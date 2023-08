Piazza Manno chiusa ai pedoni, disagi e proteste 

Sono appena cento i metri di distanza che separano via Vittorio Emanuele dall’incrocio tra le vie Cagliari, Solferino e viale San Martino ma diventano un chilometro per i pedoni che devono attraversare piazza Manno. A sollevare il problema è il consigliere comunale di Oristano democratica e possibile, Francesco Federico in una lettera indirizzata al sindaco Massimiliano Sanna. «Al di là del giudizio, non certo positivo, su un intervento urbanistico che cancella la storia della piazza più importante della capitale del Giudicato di Arborea, è sotto gli occhi di tutti quanto la chiusura di un varco pedonale nella piazza stia creando grande disagio a tantissimi nostri concittadini» sostie ne. «Finché è accessibile la vicina stazione degli autobus - osserva - si riesce a ovviare al disagio, ma dopo l’orario di chiusura è necessario passare da via Duomo e via Sant’Antonio, seguendo il periplo dell’isolato della Cattedrale, o in alternativa percorrere via Giovanni Maria Angioy e gran parte di via Solferino» . Il consigliere conclude la lettera con un appello al primo cittadino: « Le porgo il cortese invito, appena ripreso dalle fatiche croate, di dedicare un minuto della sua attenzione per disporre la giusta soluzione a questa piccola grande insensatezza». ( m.g. )

