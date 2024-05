Piazza Manno, cantiere senza fine 

Sbilanciarsi su una data di fine lavori è come giocare col fuoco. E siccome in piazza Manno il clima è rovente da tempo, meglio evitare azzardi. Per dire addio in maniera definitiva alla recinzione che delimita l’intervento di riqualificazione ci vorrà ancora un pò di tempo, ma su un aspetto l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete si sbilancia: «Il restauro della pavimentazione a scacchiera e del pozzo riportati alla luce durante le operazioni di scavo non ostacolerà mezzi e operai dell’impresa Ghiaccio che, non appena saranno pronti i rilievi della Soprintendenza sull’ultimo tratto interessato da indagine archeologica, potranno procedere con il completamento del lastricato».

I lavori

Il Comune ha affidato alla ditta Restauro Arborense di Anna Sanna e Anna Rita Fodde l’intervento di valorizzazione di un tratto del vecchio pavimento a scacchiera e del pozzo che, come previsto dalla seconda variante al progetto, sarà delimitato da un’area gradonata. «I lavori inizieranno subito» fa sapere l’assessore. Costo dell’intervento: 30mila 600 euro, ai quali bisogna aggiungere i 2mila 800 euro pagati alla ditta Sinope di Cagliari per la redazione della scheda di restauro. A conti fatti, tra spese di progettazione e il relativo concorso (165mila euro), la direzione dei lavori (103mila euro), le perizie di varianti (51mila euro), indagini e accertamenti vari (28mila euro), monitoraggio archeologico (11mila 300 euro), incentivo per funzioni tecniche (33mila euro), circa un quarto dei 2 milioni e 50mila euro messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è servito a saldare professionisti e imprese specializzate.

I tempi

D’altronde che sotto il primo strato superficiale di piazza Manno si celasse un tesoro non è stata una sorpresa. Quello che, forse, non era stato tenuto nella dovuta considerazione nel cronoproramma che ipotizzava a dicembre 2023 la chiusura dei lavori, è il tempo necessario a riportarlo alla luce, documentarlo e salvaguardarlo. Nel parere relativo all’approvazione della seconda variante, la Soprintendenza era stata perentoria: «Prima di procedere alla pavimentazione e alla realizzazione delle aiuole previste sul fianco orientale della piazza (lungo l’edificio carcerario) dovrà essere completata la documentazione archeologica dei contesti di presumibile interesse culturale emersi in prossimità delle mura del carcere. Inoltre, tutte le lavorazioni di scavo, anche superficiale, saranno eseguite sotto costante monitoraggio archeologico, a mano e documentando con i modi propri della disciplina archeologica». Procedimenti lunghi, insomma. L’obiettivo ora è rendere la piazza fruibile, se non tutta almeno in buona parte. «Per il completamento, non appena avremo il via libera, all’impresa saranno sufficienti pochi giorni di lavoro - conclude l’assessore Prevete - Resteranno aperti tre micro cantieri: quello per il restauro della pavimentazione a scacchiera, quello per la valorizzazione del pozzo e l’area verde a ridosso dell’ex istituto penitenziario».

