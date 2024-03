Piazza Manno, cantiere fermo Divieti fino a luglio 

Si allungano i tempi per la riapertura di piazza Manno. Una data per la chiusura del cantiere (da giorni nuovamente bloccato in attesa delle indicazioni della Soprintendenza archeologica) ancora non c’è, ma l’ordinanza del dirigente della polizia locale Gianni Uras, che proroga fino al 31 luglio tutte le limitazioni al traffico è molto più di un indizio. I divieti restano quelli in vigore dal 18 aprile 2023 che, in teoria, sarebbero dovuti cessare il 31 dicembre scorso con la fine dell’intervento di riqualificazione. I numerosi reperti riportati alla luce, però, hanno imposto numerosi stop alla ditta Ghiaccio. Nella piazza resta valido il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta dei veicoli in sosta nel tratto interessato dai lavori. In via Vittorio Emanuele e in via Angioy, nei giorni feriali, dalle 8 alle 9 e dalle 13 alle 14.30, continueranno ad essere istituiti degli stalli di sosta, da utilizzare con disco orario per massimo 15 minuti. Permangono il divieto di transito nella Ztl in via Montenegro e in via Angioy (nel tratto da via Montenegro a piazza Manno) e quello di sosta e fermata in via Angioy, ma solo nel lato dei numeri pari e solo dall’intersezione con via Montenegro fino all’intersezione con via La Pace. ( m.g. )

