Piazza Manno aspetta l’ultimo ok 

L’intervento di restauro della pavimentazione a scacchiera segna un ulteriore passo avanti, anche se per la chiusura definitiva del cantiere manca ancora l’ultimo parere della Soprintendenza archeologica. In piazza Manno adesso si intravede la luce e non è l’unico scorcio del centro storico che gradualmente cambia volto: in via Ciutadella de Menorca oggi inizia la posa del basalto.

Piazza Manno

Ieri sono stati consegnati alla società Restauro Arborense di Anna Sanna e Anna Rita Fodde i lavori di valorizzazione dell’antica pavimentazione in cotto e pietra, che caratterizzava il sagrato della chiesa di San Giovanni Evangelista. Un micro-cantiere che non dovrebbe ostacolare l’ormai imminente riapertura della piazza al transito pedonale, dopo che nei giorni scorsi era già stato riattivato il collegamento tra le vie Cagliari, Episcopio e Vittorio Emanuele.

Nuovi divieti

Nel frattempo qualcosa inizia a muoversi sul versante ex carcere. Il dirigente della polizia locale, Gianni Uras, ha firmato un’ordinanza che istituisce divieti temporanei nella strada adiacente al marciapiede, all’altezza del civico 3 (l’area in cui un tempo sorgeva l’ex distributore di benzina). «Per poter procedere con la riqualificazione dell’area ai piedi dell’ex reggia giudicale abbiamo chiesto di poter spostare il gabbiotto per la misurazione dell’inquinamento della falda acquifera sottostante - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - questo comporta il posizionamento di un nuovo rilevatore».

A partire da venerdì e sino a fine anno, dalle 7 alle 19, per una massimo di 15 interventi «viene istituito il restringimento della carreggiata per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori». Il traffico pedonale sarà deviato su un percorso alternativo che verrà indicato dalla segnaletica sistemata dalla ditta esecutrice dei lavori, mentre la circolazione stradale dovrà essere regolata con la presenza di operatori.

Via Menorca

Intanto procedono a ritmo spedito i lavori di riqualificazione del centro storico da un milione e mezzo di euro, inseriti nel Programma di rigenerazione urbana. Ieri in via Ciutadella de Menorca è stato scaricato il materiale e già da oggi si procede con la posa delle lastre di basalto.

Una volta completato l’intervento, gli operai si sposteranno in via Crispi e l’intera via sarà interdetta alla circolazione.

Il terzo step riguarderà via Carmine che sarà chiusa parzialmente dall’angolo di via Ciutadella de Menorca fino all’altezza del Chiostro del Carmine.

