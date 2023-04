Piazza Manno, al via cantiere e divieti 

Il cantiere per la riqualificazione di piazza Manno parte in perfetto orario come comunicazione ufficiale del palazzo degli Scolopi. Ci sono voluti vent’anni ma non è mai troppo tardi per rifare il look «ad una delle piazze più importanti della città per la sua storia e le testimonianze del più glorioso passato», sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna. Oggi i tecnici comunali accompagnano i responsabili dell’impresa Ghiaccio di Scano Montiferro (aggiudicataria dell’appalto con un ribasso del 21,46 per cento sull’importo a base di gara di 1,4 milioni) per prendere in carico la piazza mentre gli operai municipali, sotto l’occhio vigile dei vigili urbani, piazzeranno la cartellonistica per segnalare le regole e le soluzioni alternative al traffico stradale e pedonale durante l’esecuzione dei lavori. Vale la pensa ricordarli.

La rivoluzione

In piazza Manno divieto di circolazione e sosta. Stalli di sosta con disco orario per un massimo di 15 minuti dalle 8 alle 9 e dalle 13 alle 14.30 in via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra piazza Manno e piazza Giovanni Paolo II e in via Angioy, nel tratto fra l’incrocio con vico Martignano fino all’intersezione con piazza Manno e via Crispi. Ci sarà anche una deroga al divieto di transito nella Ztl nelle vie Montenegro e Angioy, nel senso e tratto fino in piazza Manno. Zona scarico e carico merci in piazza Manno, di fronte alla panificio Vacca. In via Angioy, lato numeri pari, dall’incrocio con via Montenegro fino all’intersezione con via La Pace, è istituito il divieto di sosta e fermata. «Ci sarà un periodo iniziale di tolleranza – assicurano il comandante dei vigili Gianni Uras e l’assessore al traffico Ivano Cuccu - affinché gli automobilisti si adeguino alle novità».

Per essere ancora più chiari nel centro storico si accederà da via Solferino verso via Angioi e Duomo. Nei tratti interessati dai lavori sarà garantito il passaggio ai pedoni con particolare attenzione alle persone disabili. Insomma, si parte per chiudere entro 240 giorni, a Natale dunque.

I lavori