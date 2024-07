Piazza Manno, addio alla stazione del gas 

In un contesto dall’alto valore storico e culturale era come un pugno in un occhio. Ora piazza Manno è finalmente pronta a dire addio al gruppo di riduzione della rete del gas cittadina. Il gabbiotto, ubicato al bordo della strada, a ridosso del muro dell’antica reggia giudicale, sarà presto trasferito. Su proposta degli assessori all’Urbanistica, Ivano Cuccu, e ai Lavori pubblici, Simone Prevete, la Giunta ha approvato una delibera che esprime parere favorevole alla nuova dislocazione che, secondo il progetto presentato dalla società Medea interesserà via D’Annunzio e via Manzoni. «L’area individuata nell’elaborato progettuale - si evince dal documento firmato dal sindaco Massimiliano Sanna - è idonea dal punto di vista tecnico e funzionale all’installazione della suddetta Stazione GRFD-4 e non crea disagi alla collettività». Un passo avanti nel lungo, e a tratti difficoltoso, processo di valorizzazione dell’antica Pratza de sa majoria: durante i sopralluoghi con i funzionari della Soprintendenza era emersa la necessità di spostare quello scheletro al di fuori del confine dell’area di notevole interesse archeologico. Via anche l’impianto per il monitoraggio della falda acquifera, il cui inquinamento era stato accertato subito dopo la chiusura del distributore di benzina all’angolo con via Solferino. ( m. g. )

