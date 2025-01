Piazza Madre Teresa, in fiamme il chiosco sotto sequestro 

Era diventato un rifugio per barboni e sbandati, nonostante fosse sotto sequestro e i responsabili ogni tanto effettuassero dei controlli. Martedì sera il chiosco in piazza Madre Teresa di Calcutta è andato a fuoco. Un incendio spento dai vigili del fuoco che hanno limitato i danni. «Una beffa», commenta il proprietario, Giuseppe Melis. Nominato affidatario della struttura sotto sequestro perché, secondo le accuse, abusiva, spera sempre di poter aprire il chiosco al centro di una tormentata vicenda. Anche se l’incendio adesso complica i piani: «I danni sono elevati», aggiunge. «Insieme alla mia famiglia abbiamo investito gran parte del nostro lavoro su questa struttura». Assistito dall’avvocato Marcello Medici, ha presentato una querela contro ignoti denunciando anche lo stato di incuria del verde pubblico nella zona e le incursioni.

Su quanto accaduto martedì sono in corso le indagini da parte della Polizia, dopo un primo intervento degli agenti della Squadra volante. È possibile che le fiamme siano partite accidentalmente da uno dei giacigli: il chiosco era infatti usato da alcuni senzatetto come riparo di fortuna. «Abbiamo trovato anche qualche personaggio strano», sottolinea Melis. «Per questo non escludo che l’incendio possa essere doloso».

La struttura era stata realizzata dalla famiglia Melis che puntava a usarla al posto de Lo sfizio, chiosco paninoteca sgomberato (con un grande blitz all’alba di due anni fa) e poi demolito al centro del piazzale dove passerà la nuova linea della metropolitana leggera. I titolari sapevano di non poter più gestire uno dei punti di riferimento per chi voleva mangiarsi un panino con hamburger o salsiccia, patatine e bere un bicchiere di birra: non avevano più l’autorizzazione per occupare il suolo pubblico nella piazza. Così Giuseppe Melis, capostipite, i due figli e la figlia avevano realizzato a poche decine di metri di distanza una struttura nuova (quella danneggiata dalle fiamme martedì) finita sotto sequestro qualche mese prima dello sgombero. «Speriamo ancora di poter aprire il nuovo chiosco. Qualcuno si dovrebbe mettere una mano sulla coscienza: avevamo avuto delle garanzie per poter costruire la struttura. Invece è stata sequestrata e lasciata a disposizione degli sbandati. Tutto assurdo». (m. v.)

