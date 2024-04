«Piazza Madre Teresa e via Italia: ritornano gli operai» 

Imprevisti a parte - e al netto di qualche eventuale nuovo ritrovamento - sembra davvero avvicinarsi la metropolitana di superficie. Con i lavori sparsi per la città che paiono procedere a ritmo spedito. Il punto lo fa il direttore Arst Carlo Poledrini, partendo proprio da viale Cimitero: «Stanno finendo di fare gli interventi previsti, posizionando i cavi della linea aerea per l'alimentazione. Domani o al massimo dopodomani ripartiranno i lavori in via Italia, a Pirri, così come quelli in piazza Madre Teresa di Calcutta». Non si sbilancia sui tempi, ma non nasconde un cauto ottimismo: «Seppure in ritardo rispetto alle previsioni iniziali stiamo riuscendo a rispettare i tempi tecnici e dovuti alla complessità degli interventi, incrociando le dita stiamo andando a concludere il primo pezzo: non solo riapriremo il tratto con il raddoppio, Caracalla - piazza Repubblica, ma procederemo sino a San Saturnino», spiega. «Abbiamo già richiesto la nomina dei collaudatori da parte del Ministero e avviato la procedura tecnico amministrativa necessaria per poter aprire la linea, ovviamente poi si dovranno aspettare gli esiti dei sopralluoghi e i collaudi con i via libera definitivi», precisa.

