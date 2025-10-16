Piazza Liori, un parco nel cuore della città 

Verranno sanate una volta per tutte le ferite inferte al centro di Capoterra dall’alluvione del 1998 e nascerà un piccolo polmone verde con aree attrezzate per lo sport e il tempo libero. Sono finalmente partiti i lavori di riqualificazione del parco Liori. Il progetto, finanziato con 1,5 milioni di euro finanziati dalla Regione – ai quali se ne aggiungeranno presto altrettanti – punta soprattutto alla messa in sicurezza della zona centrale di Capoterra, rendendo ancora più sicuro il canale che attraversa la zona, ma lo scopo è anche quello di dare un nuovo decoro a uno dei quartieri più importanti della cittadina.

La svolta

Per il sindaco, Beniamino Garau, l’inizio dei lavori del parco Liori è un momento importante per il futuro di Capoterra: «Avevamo annunciato nel gennaio dello scorso anno l’intenzione di riqualificare questa zona, se i lavori sono partiti in tempi rapidi il merito è del grande lavoro di squadra tra amministrazione e uffici comunali. Il parco Liori è il cuore del nostro centro storico, un luogo che fa parte della storia e dei ricordi di tante famiglie di Capoterra. Ora merita di tornare a essere quello spazio vivo, accogliente e pieno di socialità che tutti amiamo. La riqualificazione prevede nuove aree verdi, spazi gioco per i bambini e i giovani, percorsi pedonali, illuminazione e arredi completamente rinnovati, per restituire ai cittadini un parco moderno, bello e fruibile da tutti».

La sicurezza

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, assicura come, grazie al progetto, il quartiere di Liori sarà al riparo da ogni futuro rischio di carattere idrogeologico: «Vorrei tranquillizzare i cittadini, il canale non verrà tombato, ma messo in sicurezza per non rappresentare più una minaccia. Prima di realizzare il progetto, sono stati condotti degli studi approfonditi su quel corso d’acqua. I lavori permetteranno anche di mettere in comunicazione il parco con via Grazia Deledda: questo nuovo parco diventerà il polmone verde del centro abitato, con campi da gioco, un parco giochi per i più piccoli. Il parco Liori tornerà ad essere un luogo di aggregazione così come lo abbiamo conosciuto noi in passato».

Il dibattito

Dai banchi dell’opposizione, l’ex sindaco Francesco Dessì spiega come il progetto concretizzato dalla Giunta Garau parta da lontano: «Avevamo avviato la progettazione attirando fondi europei, e ricordo che in programma avevamo anche l’allargamento di via Amendola, non riuscimmo però a concretizzarlo. Sono comunque felice che i lavori siano cominciati, riqualificare il parco Liori è importante sia per il decoro che per la messa in sicurezza».

