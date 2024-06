Piazza Legalità, raccolti 300 chili di rifiuti 

Nuovo successo a Sestu per la pulizia dai rifiuti organizzata dai volontari di Plastic Free, associazione attiva in tutta la Sardegna, domenica sera, per celebrare la Giornata dell’ambiente e degli oceani.

Questa volta il campo di azione è stata la zona attorno a piazza della Legalità; proprio lì dietro infatti inizia la campagna e c’è un terreno incolto che si trasforma in una pattumiera. Hanno lavorato più di venti volontari, molti giovanissimi appartenenti alle società sportive sestesi, ma anche persone più grandi. «Abbiamo raccolto 300 chili di rifiuti. Tanto vetro e lattine, ma anche molta plastica, abbigliamento, perfino ferro e rifiuti vari», spiega Paola Camboni, una dei dirigenti dell’associazione. L’ultimo appuntamento era stato lo scorso aprile tra corso Italia e via Bologna in occasione della Giornata della Terra. «Ora ci prendiamo una breve pausa estiva, ma torneremo presto».

