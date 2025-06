Piazza IV Novembre, la pavimentazione è distrutta 

Le proteste si susseguono da tempo ma i problemi in piazza IV Novembre restano sempre gli stessi. Il più grosso riguarda la pavimentazione in pietre, divelta e distrutta in varie parti della piazza tanto che già diverse persone sono cadute. Le pietre si sono staccate anche nel tratto dove finiscono le strisce pedonali e dove chi si sposta a piedi dovrebbe passare in sicurezza. A questo si aggiunge la stessa pavimentazione di cemento traballante all’interno della piazza.

«Mi chiedo come sia stato possibile autorizzare un mercatino in una piazza ridotta in questo stato», commenta Celestino Serra seduto su una panchina in piazza IV Novembre, riferendosi al mercatino degli hobbisti allestito ogni prima domenica del mese dallo scorso autunno, «alla fine non andava più nessuno perché avevano paura di cadere. E qui sono già cadute tantissime persone. Ma perché non fanno niente? La pavimentazione è in questo stati da tantissimo tempo». Accanto a lui Giovanni Perra aggiunge: «Dovrebbero sistemare tutto. Se poi non vogliono rimettere le pietre possono toglierle e fare qualcos’altro, ma comunque mettere in sicurezza perché qui ci sono tanti anziani e se cadono sono guai seri». La richiesta è poi quella di sistemare dei box chimici per poter usufruire dei bagni quando c’è la necessità.

