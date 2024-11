Piazza IV Novembre cardio protetta, installato il defibrillatore 

Da oggi anche piazza IV Novembre, uno degli spazi più frequentati della città, è zona cardio protetta. Tutto merito del defibrillatore donato dall’Associazione turistica quartese, nell’ambito del mercatino degli hobbisti, vintage e artigianato che tornerà ogni prima domenica del mese. L’apparecchiatura – sistemata all’esterno del Centro socio educativo intergenerazionale del Comune – sarà disponibile 24 ore su 24 qualora ce ne fosse bisogno. Nelle prossime settimane poi sarà anche organizzata una giornata di formazione propedeutica all’uso del defibrillatore.

«Ringraziamo gli espositori del mercatino perché grazie a loro siamo riusciti a realizzare questo. Infatti parte delle quote di adesione sono state destinate proprio all’acquisto del defibrillatore» ha spiegato il presidente dell’Associazione turistica, Roberto Matta, durante la cerimonia di consegna, «siamo sempre più convinti che il turismo debba avere anche una ricaduta sociale. Ecco perché sin da quando è nata, l’associazione ha cercato di operare in questo senso». Presente anche l’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni: «L’amministrazione non può che accogliere positivamente queste iniziative. È sempre bene avere un defibrillatore ma si spera di non doverlo usare mai».

