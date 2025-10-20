Piazza IV Novembre, al via l’iter per il restyling 

Dopo il sì del Consiglio comunale all’ultima manovra finanziaria, parte l’iter per il progetto della riqualificazione e nuova pavimentazione di piazza IV Novembre.

Le risorse sono state inserite in bilancio con la recente variazione, proposta dalla Giunta e approvata dal parlamentino di via Porcu: 350mila euro stanziati per dare vita a una delle piazze più importanti della città ma da anni in stato di abbandono fra mattonelle sconnesse e panchine usurate. Uno spazio affollato ogni giorno dagli anziani della zona, e lì dove il Comune da tempo organizza diverse iniziative di aggregazione legate all'attività del centro intergenerazionale che sta di fronte: mercatino, tornei di biliardino e a carte, animazione per i più piccoli. In attesa di una manutenzione completa che dovrebbe concretizzarsi a breve: per ora ci sono le risorse ricavate tra i fondi dell'avanzo di amministrazione, e il via alla progettazione con la noma del responsabile dell’iter.

Un intervento di riqualificazione urbana che si somma ad altri due finanziati con l’ultima variazione di bilancio: quasi 300mila euro per l'area verde di via Lombardia, incastonata fra diversi palazzi e quindi tante famiglie, e altri 100mila per la piazzetta tra via Marconi e via Merello, dove al momento regna solo una vecchia struttura ormai fatiscente.

